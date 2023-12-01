В Госдуме нашли способ помочь россиянам сэкономить на праздновании Нового года

Вице-спикер Госдумы Даванков призвал отменить НДС на мандарины и новогодние елки

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, представляющий партию «Новые люди», призвал установить нулевую ставку налога на добавленную стоимость (НДС) при продаже мандаринов и новогодних елок, в том числе искусственных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст обращения к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Предложение было обусловлено резким ростом цен на эти виды продукции. По данным Росстата, к концу октября стоимость мандаринов в стране увеличилась более чем на 80 процентов в годовом выражении, а средняя цена за килограмм превысила 200 рублей из-за снижения курса российской валюты, уточняется в документе.

По мнению автора инициативы, отмена НДС при продаже мандаринов и новогодних елок приведет к снижению фактических расходов россиян на празднование Нового года и позволит большему количеству граждан приобрести указанные товары к празднику. Кроме того, такая мера снизит налоговую нагрузку на предпринимателей, «реализующих физическим лицам мандарины и новогодние елки».

В первой половине ноября представители партии ЛДПР направили в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) предложение обратить внимание на стоимость детских новогодних подарков в России и проверить обоснованность роста цен на них. Речь также шла о неоправданном подорожании билетов на новогодние мероприятия. В ЛДПР уточнили, что за этим может стоять нарушение запрета на соглашения, ограничивающие конкуренцию, со стороны хозяйствующих субъектов.