Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
16:19, 1 декабря 2023Среда обитания

Женщина обнаружила в ванной ядовитую змею

В ванную к австралийке заползла ядовитая змея

Кадр: Andrew Liu / Unsplash

Жительница штата Южная Австралия, зайдя в ванную в своем доме, обнаружила змею. Рептилия оказалась ядовитой, сообщает UPI.

Пока женщина ждала змеелова, пресмыкающееся заползло внутрь ее напольных весов. Поймав рептилию, специалист службы отлова змей долины Баросса заключил: в дом к австралийке проникла восточная коричневая змея. Она могла забраться в жилище вместе со шваброй, которую хозяйка ранее оставила на улице. В результате змею отпустили на волю.

Ранее россиянам дали рекомендации на случай обнаружения в квартире змеи. Прикасаться к ней ни в коем случаем нельзя, так как животное может сильно укусить. Ожидая службу спасения, рептилию стоит накрыть чем-нибудь тяжелым, чтобы она не уползла.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      В Киеве сообщили о найденной в российском БПЛА сим-карте украинского оператора

      Приложение РЖД удалили из App Store

      Украинский генерал признал превосходство России

      Большинство россиян высказались против запрета абортов

      Телеканал в Санкт-Петербурге оштрафовали за ЛГБТ-пропаганду в клипе Лазарева

      Школьник сделал гримасу из «Один дома» перед Зеленским

      Тренер «Ариса» оценил форму Кокорина

      Допрос задержанного за теракты в Рязанской области диверсанта попал на видео

      Врач призвала с осторожностью употреблять в пищу популярный сезонный фрукт

      Пожарный сорвался с крыши при тушении огня на рынке «Садовод» в Москве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости