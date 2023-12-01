Женщина обнаружила в ванной ядовитую змею

В ванную к австралийке заползла ядовитая змея

Жительница штата Южная Австралия, зайдя в ванную в своем доме, обнаружила змею. Рептилия оказалась ядовитой, сообщает UPI.

Пока женщина ждала змеелова, пресмыкающееся заползло внутрь ее напольных весов. Поймав рептилию, специалист службы отлова змей долины Баросса заключил: в дом к австралийке проникла восточная коричневая змея. Она могла забраться в жилище вместе со шваброй, которую хозяйка ранее оставила на улице. В результате змею отпустили на волю.

Ранее россиянам дали рекомендации на случай обнаружения в квартире змеи. Прикасаться к ней ни в коем случаем нельзя, так как животное может сильно укусить. Ожидая службу спасения, рептилию стоит накрыть чем-нибудь тяжелым, чтобы она не уползла.