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15:26, 30 ноября 2023Среда обитания

Россиянам дали советы в случае обнаружения змеи в квартире

Герпетолог Черлин: при обнаружении змеи в квартире накройте животное тазом

Фото: Unsplash

При обнаружении змеи в квартире ни в коем случае нельзя к ней прикасаться, так как животное может сильно укусить. Советы россиянам о том, что делать в такой ситуации, дал герпетолог Владимир Черлин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам эксперта, первое, что необходимо сделать, если в квартиру заползла змея — вызвать службу спасения, так как ее специалисты знают, куда звонить в таком случае. «Если змея в таком месте находится, что ее можно чем-то накрыть, например тазиком, такое можно сделать, чтобы она не выползла. Накройте, положите сверху что-то тяжелое и ожидайте специалистов. Но трогать ее нельзя, есть масса неядовитых змей, которые здорово кусаются, как собака, которая хоть и не ядовитая, но серьезно кусается», — пояснил Черлин.

Ранее в ноябре стало известно, что змеиное гнездо появилось в многоэтажном доме в Энгельсе Саратовской области и напугало местных жильцов.

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      Полина Кислицына
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