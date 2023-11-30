Россиянам дали советы в случае обнаружения змеи в квартире

Герпетолог Черлин: при обнаружении змеи в квартире накройте животное тазом

При обнаружении змеи в квартире ни в коем случае нельзя к ней прикасаться, так как животное может сильно укусить. Советы россиянам о том, что делать в такой ситуации, дал герпетолог Владимир Черлин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам эксперта, первое, что необходимо сделать, если в квартиру заползла змея — вызвать службу спасения, так как ее специалисты знают, куда звонить в таком случае. «Если змея в таком месте находится, что ее можно чем-то накрыть, например тазиком, такое можно сделать, чтобы она не выползла. Накройте, положите сверху что-то тяжелое и ожидайте специалистов. Но трогать ее нельзя, есть масса неядовитых змей, которые здорово кусаются, как собака, которая хоть и не ядовитая, но серьезно кусается», — пояснил Черлин.

Ранее в ноябре стало известно, что змеиное гнездо появилось в многоэтажном доме в Энгельсе Саратовской области и напугало местных жильцов.