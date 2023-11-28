Среда обитания
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19:25, 28 ноября 2023Среда обитания

Змеиное гнездо напугало жильцов дома в российском городе

Змеиное гнездо напугало жильцов дома в Саратовской области

Кадр: видео Telegram-канал Mash

Змеиное гнездо появилось в многоэтажном доме в городе Энгельс Саратовской области и напугало местных жильцов. Пресмыкающиеся несколько раз попадали в квартиры, передает Telegram-канал Mash.

Здание 1960 года постройки на Весенней улице находится в аварийном состоянии, однако власти ничего не делают для решения проблемы. Прежде в доме появились мыши, а теперь из-за сырости завелись и змеи. Пресмыкающиеся регулярно заползают в квартиры на первом этаже. На видео, которым поделилась одна из собственниц, небольшой уж ползает по паркету и играет с котом.

Санэпидстанция занялась проверкой только после недавнего обращения жильцов в Народный фронт. Помимо рептилий и грызунов, обитателям дома в российском городе приходится терпеть покрытые плесенью стены и постоянно держать дверь в подъезд приоткрытой.

Ранее жительница столичного района Строгино обнаружила в своей квартире змею. Женщина считает, что пресмыкающееся вернулось вместе с ней из Таиланда, пробравшись в чемодан.

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      Александра Качан
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