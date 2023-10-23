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14:40, 23 октября 2023Среда обитания

Москвичка обнаружила в квартире змею

Mash: жительница Строгино обнаружила в квартире змею

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Жительница столичного района Строгино обнаружила в квартире змею. На выходных москвичка вернулась из Таиланда, пишет издание Mash.

По словам россиянки, змея зеленая в черную полоску. Вероятно, путь от Бангкока до Москвы рептилия проделала, будучи запертой в чемодане. Багаж был распакован сразу по приезде. Пресмыкающееся хозяйка заметила только в понедельник — змея в стрессе от перемены климата забралась на гарнитур. Животное заблокировали в комнате, ожидаются спасатели.

Это не первый случай вторжения рептилии в жизнь москвичей. В августе Telegram-канал Mash рассказал, что на московском оборонном ракетно-космическом предприятии МАК «Вымпел» рабочие обнаружили змею длиной полтора метра в контейнере с оборудованием из Уссурийска. Едва не укусив одного из заводчан, змея, однако, не смогла вырваться наружу до приезда спасателей. В том же месяце жители дома на Шаболовке наблюдали, как по дверям, стенам и во дворе их комплекса ползала огромная рептилия. По предположениям соседей, она могла сбежать от местного квартиранта.

В начале сентября москвичка обнаружила змею в барабане стиральной машины, дверца которой была закрыта. В октябре змею также увидели в доме в Хорошево-Мневниках. Как животные попали туда, осталось неясным.

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      Виктория Клабукова
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