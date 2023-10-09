Москвичи нашли змею в квартире

«360»: змея заползла в квартиру жителей московского района Хорошево-Мневники

Жители одного из многоквартирных домов на северо-западе Москвы обнаружили змею в своей квартире. На инцидент обратил внимание канал «360» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Квартира, в которую заползла рептилия, находится на бульваре Генерала Карбышева в районе Хорошево-Мневники. Змея имеет желтый окрас, ее длина составляет около 30 сантиметров. Неизвестно, каким образом она попала внутрь жилья.

Сотрудники специальных городских служб и департамента природопользования прибыли на место происшествия. Им удалось поймать пресмыкающееся и поместить его в контейнер.

В начале сентября москвичка обнаружила змею в своей ванной комнате. Рептилия неизвестным образом попала в барабан стиральной машины, дверца которой была закрыта. Собственница квартиры на Перовской улице района Новогиреево вызвала экстренные службы, несмотря на небольшой размер змеи.