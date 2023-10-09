Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
14:52, 9 октября 2023Среда обитания

Москвичи нашли змею в квартире

«360»: змея заползла в квартиру жителей московского района Хорошево-Мневники

Фото: Siepmann / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Жители одного из многоквартирных домов на северо-западе Москвы обнаружили змею в своей квартире. На инцидент обратил внимание канал «360» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Квартира, в которую заползла рептилия, находится на бульваре Генерала Карбышева в районе Хорошево-Мневники. Змея имеет желтый окрас, ее длина составляет около 30 сантиметров. Неизвестно, каким образом она попала внутрь жилья.

Сотрудники специальных городских служб и департамента природопользования прибыли на место происшествия. Им удалось поймать пресмыкающееся и поместить его в контейнер.

В начале сентября москвичка обнаружила змею в своей ванной комнате. Рептилия неизвестным образом попала в барабан стиральной машины, дверца которой была закрыта. Собственница квартиры на Перовской улице района Новогиреево вызвала экстренные службы, несмотря на небольшой размер змеи.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Качан
    Обсудить
    Последние новости

    Глюкоза в убежище, Пугачева в аэропорту, а Макаревич желает победы своим. Что делают звезды во время войны в Израиле?

    Раскрыт способ получения популярной услуги без выхода из дома

    Песков заявил о возможности любого россиянина отдохнуть в любимых местах Путина

    В России назвали причину возобновления вывоза дизельного топлива

    Медведев обратился с риторическим вопросом к «натовским друзьям»

    Все ближайшие концерты ДДТ перенесли на 2024 год

    Китайский вундеркинд назвал безделье ключом к счастью

    Разин заявил о намерении директора Шатунова жениться на вдове исполнителя

    Экс-главу МИД Грузии госпитализировали на Украине после ДТП

    Москвичи нашли змею в квартире

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости