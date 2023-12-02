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04:37, 2 декабря 2023Мир

Зеленского уличили в создании проблемы для США

SCMP: Байден должен убедить Зеленского заключить перемирие с Россией
Джо Байден и Владимир Зеленский

Джо Байден и Владимир Зеленский. Фото: Ukraine Presidency / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент США Джо Байден должен убедить Владимира Зеленского заключить перемирие с Россией, чтобы иметь шансы на победу над Дональдом Трампом. Об этом рассказал научный сотрудник Словацкой академии наук Петр Сойка в статье для издания South China Morning Post (SCMP).

«Если Байден добьется перемирия между Украиной и Россией, он лишит Трампа повода для нападок и заметно улучшит свой имидж, повышая шансы на второй срок», — отметил эксперт.

Как подчеркнул Сойка, прекращение военных действий на Украине может стать «решающим фактором» в политической судьбе действующего президента Соединенных Штатов.

Петр Сойка напомнил, что после начала конфликта на Ближнем Востоке рейтинг Байдена опустился до низкой отметки в 40 процентов. По мнению эксперта, основную проблему для Белого дома представляет Владимир Зеленский и его упорное нежелание общаться с Москвой.

Ранее агентство Reuters сообщило, что у Демократической партии США нет запасного плана на случай, если американский президент Джо Байден по какой-либо причине решит прекратить свою кампанию по переизбранию в 2024 году. Как уточнили журналисты, внезапная необходимость заменить кандидатуру Байдена на выборах приведет к беспорядочной внутрипартийной борьбе среди демократов.

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      Марина Совина
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