Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
19:34, 2 декабря 2023Культура

Джулия Робертс раскрыла изначальный вариант финала «Красотки»

Актриса Джулия Робертс рассказала, что фильм «Красотка» мог быть драмой

Кадр: фильм «Красотка»

Американская актриса и продюсер Джулия Робертс описала возможный мрачный вариант финала фильма «Красотка» 1990 года. Ее слова приводит газета Daily Mail.

В знаменитой картине Робертс исполнила роль проститутки Вивиан. «Это должен был быть гораздо более мрачный фильм, он назывался "Три тысячи долларов". Вивиан была наркоманкой, и в финале он [Эдвард] оставляет ее на обочине, бросает в нее деньги и уезжает», — рассказала актриса, отметив, что гордилась тем, что получила роль в драматическом фильме.

Она пояснила, что в конечном итоге лента так и не вышла, потому что кинокомпания, которая ей занималась, была закрыта. Затем фильм перехватила компания Disney, которая решила переделать сценарий.

Ранее сообщалось, что Джулия Робертс оказалась Джулией Митчелл. Артистка узнала свою настоящую фамилию в ходе проекта Ancestory's Finding Your Roots, который занимается восстановлением генеалогического древа.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В США заявили о новой необычной тактике российских войск против ВСУ. Что о ней известно?

      Стало известно о планах исламистов совершить покушение на принца Гарри

      Обстрел ВСУ оставил без электричества российский поселок

      Джулия Робертс раскрыла изначальный вариант финала «Красотки»

      Объявлен призовой фонд Евро-2024

      Российские поликлиники обяжут перейти на электронные медицинские карты

      Немецкому спецназу пришлось штурмом брать туалет с запершимся украинцем

      Прокуратура пообещала проверить подозреваемую в похищении ребенка семью

      Киркоров прокомментировал появление кольца на безымянном пальце

      Стало известно об активизации мер по вывозу россиян из сектора Газа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости