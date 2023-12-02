Джулия Робертс раскрыла изначальный вариант финала «Красотки»

Актриса Джулия Робертс рассказала, что фильм «Красотка» мог быть драмой

Американская актриса и продюсер Джулия Робертс описала возможный мрачный вариант финала фильма «Красотка» 1990 года. Ее слова приводит газета Daily Mail.

В знаменитой картине Робертс исполнила роль проститутки Вивиан. «Это должен был быть гораздо более мрачный фильм, он назывался "Три тысячи долларов". Вивиан была наркоманкой, и в финале он [Эдвард] оставляет ее на обочине, бросает в нее деньги и уезжает», — рассказала актриса, отметив, что гордилась тем, что получила роль в драматическом фильме.

Она пояснила, что в конечном итоге лента так и не вышла, потому что кинокомпания, которая ей занималась, была закрыта. Затем фильм перехватила компания Disney, которая решила переделать сценарий.

Ранее сообщалось, что Джулия Робертс оказалась Джулией Митчелл. Артистка узнала свою настоящую фамилию в ходе проекта Ancestory's Finding Your Roots, который занимается восстановлением генеалогического древа.