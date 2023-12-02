Эрдоган высказался об отношении к ХАМАС

Эрдоган: я знаю ХАМАС лучше, чем США, и не смогу признать их террористами

Палестинское движение ХАМАС не является террористической организацией. Это просто люди, которые продолжают свою борьбу на горстке земель, которые им удавалось удерживать с 1947 года. Так об отношении к группировке высказался президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет РИА Новости.

Политик подчеркнул, что знает ХАМАС лучше, чем США, и никогда не сможет признать движение террористическим. «ХАМАС – это прежде всего реальность Палестины, это политическая партия там, и как политическая партия она участвовала в выборах и победила», — заявил он.

Эрдоган также обратил внимание, что ждать от Анкары такого признания не имеет смысла, так как США награждают Рабочую партию Курдистана (РПК) и оппозиционную организацию исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO (признанные террористическими в Турции), а также принимает их в Овальном кабинете.

«Я не могу примирить это ни с моей верой, ни с моей совестью», — указал он.

Ранее Эрдоган заявил, что израильский премьер-министр Биньямина Нетаньяху превратился в «мясника сектора Газа» на фоне того, как Армия обороны (ЦАХАЛ) проводит операцию в регионе. «Мои братья из Газы подверглись самым вероломным нападениям в истории человечества», — высказался Эрдоган.

Он указал, что военные ЦАХАЛ уничтожали людей в Газе. «Геноцид совершили против 2,3 миллиона человек», — привел данные президент. В то же время он добавил, что израильский премьер, «совершивший одно из величайших злодеяний этого века в Газе, вписал свое имя в историю как мясник».