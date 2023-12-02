Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:52, 2 декабря 2023Мир

Эрдоган высказался об отношении к ХАМАС

Эрдоган: я знаю ХАМАС лучше, чем США, и не смогу признать их террористами

Фото: Turkish Presidential Press Office / Reuters

Палестинское движение ХАМАС не является террористической организацией. Это просто люди, которые продолжают свою борьбу на горстке земель, которые им удавалось удерживать с 1947 года. Так об отношении к группировке высказался президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет РИА Новости.

Политик подчеркнул, что знает ХАМАС лучше, чем США, и никогда не сможет признать движение террористическим. «ХАМАС – это прежде всего реальность Палестины, это политическая партия там, и как политическая партия она участвовала в выборах и победила», — заявил он.

Эрдоган также обратил внимание, что ждать от Анкары такого признания не имеет смысла, так как США награждают Рабочую партию Курдистана (РПК) и оппозиционную организацию исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO (признанные террористическими в Турции), а также принимает их в Овальном кабинете.

«Я не могу примирить это ни с моей верой, ни с моей совестью», — указал он.

Ранее Эрдоган заявил, что израильский премьер-министр Биньямина Нетаньяху превратился в «мясника сектора Газа» на фоне того, как Армия обороны (ЦАХАЛ) проводит операцию в регионе. «Мои братья из Газы подверглись самым вероломным нападениям в истории человечества», — высказался Эрдоган.

Он указал, что военные ЦАХАЛ уничтожали людей в Газе. «Геноцид совершили против 2,3 миллиона человек», — привел данные президент. В то же время он добавил, что израильский премьер, «совершивший одно из величайших злодеяний этого века в Газе, вписал свое имя в историю как мясник».

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Герой клипа «Тает лед» украинской группы «Грибы» погиб в зоне СВО. Что об этом известно?

      Эрдоган назвал нереалистичным полное уничтожение ХАМАС

      Мужчина притворился целителем и пообещал вылечить рак травами за миллион рублей

      Процедуру переговоров о вступлении Украины в ЕС захотели ускорить

      Российская поп-звезда удалила свой клип после обвинений в пропаганде ЛГБТ

      Эрдоган высказался об отношении к ХАМАС

      Эрдоган пожаловался на отсутствие поставок от США истребителей F-16

      Пассажирский самолет экстренно приземлился в российском городе

      На российского бизнесмена завели уголовное дело о незаконной добыче нефти

      Раскрыт способ снизить риск инфаркта зимой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости