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13:44, 29 ноября 2023Мир

Эрдоган назвал Нетаньяху «мясником сектора Газа»

Эрдоган указал на жестокость Нетаньяху в секторе Газа
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Oded Balilty / АР

Израильский премьер-министр Биньямина Нетаньяху превратился в «мясника сектора Газа» на фоне того, как Армия обороны (ЦАХАЛ) проводит операцию в регионе. Об этом на заседании в парламенте заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет Habertürk.

«Мои братья из Газы подверглись самым вероломным нападениям в истории человечества», — высказался Эрдоган. Он указал, что военные ЦАХАЛ уничтожали людей в Газе. «Геноцид совершили против 2,3 миллиона человек», — привел данные президент.

В то же время он добавил, что израильский премьер, «совершивший одно из величайших злодеяний этого века в Газе, вписал свое имя в историю как мясник». В заключение Эрдоган пообещал, что власти Израиля будут привлечены к ответственности за действия в Газе.

Ранее стало известно, что палестинское радикальное движение ХАМАС готово продлить режим прекращение огня в секторе Газа еще на четыре дня. Тогда же отмечалось, что Израиль и ХАМАС достигли при посредничестве Катара, Египта и США предварительной договоренности о продлении перемирия еще на два дня. Помимо этого, ХАМАС объявило, что перемирие в Газе можно продлевать на день за освобождение каждых десяти заложников.

При этом премьер-министр Израиля заявил, что целью военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа является демилитаризация и дерадикализация палестинского анклава. Он также пообещал, что Армия обороны Израиля продолжит бороться с ХАМАС после выполнения договоренностей по освобождению заложников. Израиль не откажется и от планов по ликвидации лидеров палестинского радикального движения в Катаре.

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      Варвара Кошечкина
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