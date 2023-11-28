Нетаньяху озвучил цель операции в секторе Газа

Нетаньяху: целью операции ЦАХАЛ являются демилитаризация и дерадикализация Газы

Целью военной операции Израиля в секторе Газа является демилитаризация и дерадикализация палестинского анклава. Об этом в интервью немецкому изданию Bild заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Точно то же было сделано в Германии, Японии», — добавил он, озвучив цели операции и подчеркнув, что у Израиля «нет другого выбора, кроме как уничтожить ХАМАС».

Нетаньяху также пообещал, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит борьбу с ХАМАС после выполнения договоренностей по освобождению заложников, поскольку, по его словам, радикальное палестинское движение угрожает жизням израильтян.

Ранее официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари заявил, что ХАМАС отпустит 20 захваченных израильских заложников за два дополнительных дня перемирия. За минувшие четыре дня на свободу были отпущены 69 человек, в их числе 50 израильских заложников. Также в рамках договоренностей по обмену из израильских тюрем были выпущены 150 палестинских узников.