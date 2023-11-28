ХАМАС отпустит еще 20 израильских заложников

МИД Катара: ХАМАС отпустит 20 заложников за два дополнительных дня перемирия

Радикальная палестинская группировка ХАМАС отпустит 20 захваченных израильских заложников за два дополнительных дня перемирия. Об этом заявил официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари, передает РИА Новости.

«Список тех, кто будут освобождены во вторник, был передан сторонам конфликта», — указал он, отметив, что общее число удерживаемых в плену группировки неизвестно.

Аль-Ансари рассказал, что за минувшие четыре дня на свободу были отпущены 69 человек, в их числе 50 израильских заложников. Также в рамках договоренностей по обмену из израильских тюрем были выпущены 150 палестинских узников.

Дипломат также пояснил, что посредники в переговорах разбили освобождение заложников на три этапа. Первый — освобождение женщин и детей, второй — мужчин из числа гражданских лиц, а третий — военных.

Ранее стало известно, что Израиль намерен отпустить пятьдесят заключенных палестинок в обмен на освобождение израильтян, удерживаемых в секторе Газа. Правительство страны уже утвердило список женщин, которых досрочно освободят. Взамен палестинское движение ХАМАС должно будет отпустить пленных израильтян.