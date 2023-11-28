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14:11, 28 ноября 2023Мир

ХАМАС отпустит еще 20 израильских заложников

МИД Катара: ХАМАС отпустит 20 заложников за два дополнительных дня перемирия

Фото: Israeli Defense Forces / Reuters

Радикальная палестинская группировка ХАМАС отпустит 20 захваченных израильских заложников за два дополнительных дня перемирия. Об этом заявил официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари, передает РИА Новости.

«Список тех, кто будут освобождены во вторник, был передан сторонам конфликта», — указал он, отметив, что общее число удерживаемых в плену группировки неизвестно.

Аль-Ансари рассказал, что за минувшие четыре дня на свободу были отпущены 69 человек, в их числе 50 израильских заложников. Также в рамках договоренностей по обмену из израильских тюрем были выпущены 150 палестинских узников.

Дипломат также пояснил, что посредники в переговорах разбили освобождение заложников на три этапа. Первый — освобождение женщин и детей, второй — мужчин из числа гражданских лиц, а третий — военных.

Ранее стало известно, что Израиль намерен отпустить пятьдесят заключенных палестинок в обмен на освобождение израильтян, удерживаемых в секторе Газа. Правительство страны уже утвердило список женщин, которых досрочно освободят. Взамен палестинское движение ХАМАС должно будет отпустить пленных израильтян.

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      Виктория Кондратьева
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