Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:11, 2 декабря 2023Мир

Израиль нанес новые удары по Ливану

ЦАХАЛ: Израиль наносит удары по инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане

Фото: Aziz Taher / Reuters

Армия обороны Израиля наносит удары по инфраструктуре движения «Хезболла» на территории Ливана. Об этом сообщает РИА Новости.

«ЦАХАЛ наносит удары по террористической инфраструктуре "Хезболла" на территории Ливана с помощью авиации, минометного и артиллерийского огня», — отметили в оборонном ведомстве.

Также уточняется, что ЦАХАЛ выявил пуски в направлении израильских военных объектов возле границы с Ливаном. Поэтому Израиль в ответ и наносит удары по источникам огня, заявила армия страны.

Ранее премьер-министр Ливана Наджиб Микати на встрече президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом объяснил необходимость прекращения Израилем действий, нарушающих спокойствие на южной границе страны.

Как говорится в сообщении, власти рассчитывают, что дружественные страны смогут достичь изменения ситуации в этом кризисе «и их старания повлекут к возвращению спокойствия на границе с Израилем».

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Выборы президента Украины вызвали споры в стране. Почему Зеленский не может принять решение о проведении кампании?

      Медведев заявил об «отравлении жизни на планете» из-за США

      Названо самое эффективное оружие России в зоне проведения СВО

      Сборная Германии впервые в истории выиграла юношеский чемпионат мира по футболу

      В МОК назвали сроки принятия решения по допуску россиян на Олимпийские игры-2024

      Пригожин назвал самое мерзкое встреченное им существо

      Сотни россиян выстроились в очередь за яйцами

      В ХАМАС заявили об очередном запуске ракет по Израилю

      Ювелир подверглась избиению пьяного возлюбленного в центре Москвы

      Израиль нанес новые удары по Ливану

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости