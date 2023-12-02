Израиль нанес новые удары по Ливану
Армия обороны Израиля наносит удары по инфраструктуре движения «Хезболла» на территории Ливана. Об этом сообщает РИА Новости.
«ЦАХАЛ наносит удары по террористической инфраструктуре "Хезболла" на территории Ливана с помощью авиации, минометного и артиллерийского огня», — отметили в оборонном ведомстве.
Также уточняется, что ЦАХАЛ выявил пуски в направлении израильских военных объектов возле границы с Ливаном. Поэтому Израиль в ответ и наносит удары по источникам огня, заявила армия страны.
Ранее премьер-министр Ливана Наджиб Микати на встрече президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом объяснил необходимость прекращения Израилем действий, нарушающих спокойствие на южной границе страны.
Как говорится в сообщении, власти рассчитывают, что дружественные страны смогут достичь изменения ситуации в этом кризисе «и их старания повлекут к возвращению спокойствия на границе с Израилем».