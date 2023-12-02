Израиль нанес новые удары по Ливану

ЦАХАЛ: Израиль наносит удары по инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане

Армия обороны Израиля наносит удары по инфраструктуре движения «Хезболла» на территории Ливана. Об этом сообщает РИА Новости.

«ЦАХАЛ наносит удары по террористической инфраструктуре "Хезболла" на территории Ливана с помощью авиации, минометного и артиллерийского огня», — отметили в оборонном ведомстве.

Также уточняется, что ЦАХАЛ выявил пуски в направлении израильских военных объектов возле границы с Ливаном. Поэтому Израиль в ответ и наносит удары по источникам огня, заявила армия страны.

Ранее премьер-министр Ливана Наджиб Микати на встрече президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом объяснил необходимость прекращения Израилем действий, нарушающих спокойствие на южной границе страны.

Как говорится в сообщении, власти рассчитывают, что дружественные страны смогут достичь изменения ситуации в этом кризисе «и их старания повлекут к возвращению спокойствия на границе с Израилем».