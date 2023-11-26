В Ливане объяснили необходимость прекращения военных операций Израиля

Премьер Ливана рассказал о необходимости прекращения военных операций Израиля

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати на встрече главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом объяснил необходимость прекращения Израилем действий, нарушающих спокойствие на южной границе страны. Об этом сообщает ТАСС.

Как говорится в сообщении, власти рассчитывают, что дружественные страны смогут достичь изменения ситуации в этом кризисе, «и их старания повлекут к возвращению спокойствия на границе с Израилем».

Ранее стало известно, что ЦАХАЛ и военные чиновники оказывают на израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху давление ради нанесения решающего удара по боевикам радикального ливанского движения «Хезболла».