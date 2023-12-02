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17:55, 2 декабря 2023Культура

Российский режиссер потратил миллион и обвинил бизнес-клуб в обмане

Режиссер Игорь Ройзман обвинил московский бизнес-клуб в мошенничестве

Фото: Tyler Franta / Unsplash

Российский режиссер Игорь Ройзман приобрел курсы по продвижению бизнеса и обвинил его авторов в обмане. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, кинематографист решил пройти тренинг в московском бизнес-клубе «Терра», так как хотел развивать свое дело. Однако, по словам режиссера, вместо обучения его убедили вложить деньги в чужие бизнес-проекты. Отмечается, что за все время Ройзман потратил более миллиона рублей, но при этом не получил никаких полезных знаний.

По факту случившегося Ройзман обратился в полицию, на данный момент проходит проверка.

Ранее сообщалось, что российский актер, звезда фильмов «Гитлер капут!», «Ржевский против Наполеона» и сериала «Беспринципные» Павел Деревянко, которого обвинили в мошенничестве на десятки миллионов рублей, частично признал вину.

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      Варвара Кошечкина
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