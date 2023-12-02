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15:30, 2 декабря 2023Интернет и СМИ

Стали известны подробности о задавшей Лаврову вопрос по-русски журналистке

МК: журналистка фон Намен, задавшая Лаврову вопрос по-русски, работала в России

Фото: Petr Stojanovski / Globallookpress.com

Немецкая журналистка Александра фон Намен, задавшая главе МИД РФ Сергею Лаврову вопрос по-русски, работала в России. Об этом сообщает MK.RU со ссылкой на данные, опубликованные работодателем журналистки, порталом Deutsche Welle (признано в России СМИ-иноагентом).

По данным портала, фон Намен провела в командировках в России по меньшей мере пять лет. Работодатель называет журналистку одной из самых опытных корреспондентов.

Ранее, обращаясь к Лаврову, репортер исказила его высказывания, заявив, что он якобы не верит в яркое будущее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

В ответ глава МИД России попросил девушку цитировать его правильно. Фон Намен возразила ему по-русски, хотя до этого задавала вопросы на английском.

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      Марк Леонов
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