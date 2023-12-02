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12:31, 2 декабря 2023Бывший СССР

В Приднестровье пожаловались на накачку оружием соседней Молдавии

Депутат Сафонов: Молдавию накачивают оружием против Приднестровья и России

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Молдавию активно накачивают оружием для войны против Приднестровья и дислоцированной там российской армии. Об этом сообщил политолог и депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов, его цитирует РИА Новости.

«Против кого это оружие? Только против приднестровских войск и частей России, расквартированных в ПМР», — сказал парламентарий, отметив, что активная накачка оружием Молдовы началась в 2022 году.

По словам Сафонова, Молдавия взяла курс на разрыв связей с Россией и выход из Содружества Независимых Государств (СНГ). «Кто знает, сможет ли она противостоять более настойчивым, чем до сегодняшнего времени, рекомендациям западных партнеров?» — задался вопросом он.

Ранее министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску заявил, что страна потребует вывода российских войск из Приднестровья.

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      Глеб Бажуткин
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