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06:22, 4 декабря 2023Интернет и СМИ

Богер-бодибилдер дожил до 30 лет и умер

The Sun: испанский блогер-бодибилдер Альфредо Мартин умер в возрасте 30 лет

Испанский блогер-бодибилдер Альфредо Мартин умер в возрасте 30 лет, сообщает The Sun.

О смерти Мартина поведала его подруга, причину произошедшего она не назвала.

Мартин прославился как бодибилдер, который обсуждал варианты спортивного питания с веганских позиций. Он давал своим подписчикам советы относительно тренировок и питания, большая часть контента в соцсетях Мартина — фотографии собственного накаченного тела.

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      Марина Совина
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