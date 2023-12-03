Богер-бодибилдер дожил до 30 лет и умер
The Sun: испанский блогер-бодибилдер Альфредо Мартин умер в возрасте 30 лет
Испанский блогер-бодибилдер Альфредо Мартин умер в возрасте 30 лет, сообщает The Sun.
О смерти Мартина поведала его подруга, причину произошедшего она не назвала.
Мартин прославился как бодибилдер, который обсуждал варианты спортивного питания с веганских позиций. Он давал своим подписчикам советы относительно тренировок и питания, большая часть контента в соцсетях Мартина — фотографии собственного накаченного тела.