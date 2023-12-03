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03:21, 3 декабря 2023Экономика

В Японии признали необычную зависимость от России

Nihon Keizai заявило о критической зависимости Японии от российского краба

Фото: Unsplash

Российский краб захватил рынок Японии. От импорта товара теперь будет сложно избавиться, написало издание Nihon Keizai.

В публикации отмечается, что доля импорта российского краба выросла до 68,8 процента в 2023 году.

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«Избавиться от российской крабовой зависимости будет непросто. . Других районов добычи, способных обеспечить необходимые объемы, не так много», — отметили журналисты.

Авторы статьи объяснили, что высокий спрос на морепродукты из России в Японии объясняется санкциями США. Если раньше Соединенные Штаты являлись крупнейшим потребителем российского краба, то из-за запрета на импорт страну производители сфокусировались на Азии.

Глава Tsukiji Crab Trading Тадааки Накамура заявил, что компания столкнулась с высоким спросом на свою продукцию. Его получается удовлетворить благодаря низкой стоимости морепродуктов из России. «Несмотря на политические риски, мы будем продолжать вести бизнес с Россией», — заверил он.

Ранее россиянам рассказали о подешевевших из-за санкций крабах. Так, краб-стригун на фоне ограничений упал в цене до 500-600 рублей.

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      Марина Совина
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