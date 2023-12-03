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12:57, 3 декабря 2023Мир

Глава ВОЗ не нашел слов для описания ситуации в Газе

Глава ВОЗ: нет слов, чтобы описать гуманитарную ситуацию в секторе Газа

Фото: Ahmed Zakot / Reuters

Сложившаяся ситуация в секторе Газа ошеломляет: не находится подходящих слов, чтобы описать происходящее там. С таким заявлением выступил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, сообщения о продолжающихся бомбардировках приводят в оцепенение. «Вчера наша команда специалистов посетила больницу Нассар на юге [анклава]. Она была заполнена, там тысяча пациентов, что в три раза больше допустимого. Бесчисленные толпы искали, где укрыться, и заполняли каждый уголок учреждения», — сказал глава ВОЗ.

Гебрейесус рассказал, что пациенты больницы лежали на полу и кричали от боли. «Такие условия не только неадекватны, но и немыслимы для оказания медицинской помощи. Я не могу найти достаточно сильных слов, чтобы выразить нашу озабоченность тем, свидетелями чего мы стали», — сказал гендиректор. Он призвал к немедленному прекращению огня.

Ранее агентство WAFA сообщило, что президент Палестины Махмуд Аббас призвал прокурора Международного уголовного суда Карима Хана возбудить дела против «израильских военных преступников».

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      Иван Потапов
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