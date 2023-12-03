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12:24, 3 декабря 2023Мир

«Исламский джихад» заявил о ракетных ударах по территориям Израиля

Группировка «Сарая аль-Кудс» заявила об обстреле поселений в Израиле

Фото: Amir Cohen / Reuters

Радикальное палестинское движение «Исламский джихад» (организация признана террористической и запрещена в России) сообщило о ракетных ударах по территориям Израиля. Об этом заявила группировка «Сарая аль-Кудс», являющаяся боевым крылом организации, сообщает ТАСС.

«Мы дали ракетный залп по Реиму и Мивтахиму», — объяснили представители группировки. Известно, что упомянутые поселения, которые подверглись обстрелу, расположены на юге Израиля.

Ранее в ноябре «Исламский джихад» заявил о намерении освободить двоих заложников. Они уточнили, что не могут оказать им медицинскую помощь из-за нехватки лекарств, поэтому приняли решение отпустить их.

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      Екатерина Ештокина
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