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08:42, 3 декабря 2023Мир

Раскрыты намерения Израиля после завершения наземной операции в секторе Газа

Times of Israel: Израиль создаст буферную зону возле границы с сектором Газа

Фото: Ahmed Zakot / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не намерена размещать воска в секторе Газа после окончания наземной операции, однако планирует создать буферную зону возле границы с анклавом. Об этом израильское официальное лицо сообщило газете The Times of Israel.

«Военное руководство обсуждает создание определенной буферной зоны безопасности на границе со стороны сектора Газа», — заявил источник издания.

Он уточнил, что таком образом у палестинского движения ХАМАС не будет возможности вновь собраться с силами и застать еврейское государство врасплох. По его словам, данное решение было принять в качестве меры безопасности, а не политического шага.

Ранее президент Палестины Махмуд Аббас призвал прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана возбудить дела против «израильских военных преступников».

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      Марина Совина
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