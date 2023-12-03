Медведев: Остин назвал истинную причину вмешательства США в СВО

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев похвалил главу Пентагона Ллойда Остина за то, что тот якобы раскрыл истинную причину помощи Киеву — развитие военно-промышленного комплекса США.

Министр обороны США Остин раскрыл военную тайну. Прямолинейный и простодушный человек, генерал без колебаний назвал причину участия США в конфликте между Россией и Украиной Дмитрий Медведев зампредседателя Совбеза РФ

Медведев посчитал, что цель вмешательства Вашингтона — не помощь «гражданам или стране, исчезающей с карты мира», не борьба «за демократию против тирании» и не противостояние России с целью уменьшения ее обороноспособности. «Это необходимость модернизации оборонной промышленности США на 40 миллиардов долларов. Какой искренний человек!» — написал Медведев, имея в виду Остина.

Зампред Совбеза допустил, что от наращивания выпуска военных товаров получают прибыль близкие к администрации президента США Джо Байдена компании.

В заключение Медведев написал на латыни: Lingua mali pars pessima servi («Язык — худшая часть худого слуги», или «Язык мой — враг мой»).

Фото: Yves Herman / Reuters

Остин объявил о крупнейшей модернизации оборонной промышленной базы США за 40 лет

В декабре во время выступления на форуме по национальной обороне в Калифорнии министр обороны рассказал, что США проводят самую масштабную модернизацию оборонной промышленной базы за последние десятилетия. Кроме того, Остин сообщил, что Вашингтон вполовину нарастил финансирование производства боеприпасов из-за высоких темпов расходования американских снарядов на Украине.

Мы начали то, что армия [сухопутные войска США] называет самой масштабной модернизацией нашей оборонной промышленной базы почти за 40 лет Ллойд Остин министр обороны США

По словам Остина, на эти цели государство направит 50 миллиардов долларов из дополнительных бюджетных ассигнований, запрошенных администрацией Байдена. Он счел, что подобные меры позволят создать и поддерживать десятки тысяч хороших рабочих мест для американцев более чем в 30 штатах.

В июне заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Колин Каль признал, что усилия по оказанию поддержки Киеву оказали давление на американскую оборонно-промышленную базу.

Стало известно о выгоде Вашингтона от конфликта на Украине

Аналитики Responsible Statecraft предположили, что государственный департамент США хочет через Украину контролировать Черное море, «которое связывает Россию с Восточной Европой и Ближним Востоком и богато месторождениями углеводородов».

По их мнению, Вашингтон много лет стремится использовать любые геополитические возможности в этом регионе.

Представитель Госдепартамента Джеймс О’Брайен, выступая в сенатском комитете, назвал конфликт на Украине «очень хорошей сделкой» для США, сославшись на то, что «украинцы несут основные издержки», ведя почти все боевые действия самостоятельно. Кроме того, он назвал конфликт хорошей возможностью для Вашингтона добиться важных геополитических целей и охарактеризовал их как «невероятно захватывающие».

А помощник главы США по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что Вашингтону выгоднее оказывать помощь Киеву, чем допустить доминирование России. По его словам, Вашингтону значительно выгоднее действовать сейчас, чем платить огромную цену потом.

В США допустили новый уровень вмешательства НАТО в конфликт на Украине

Старший научный сотрудник Норвежского института международных отношений Мэттью Блэкберн в статье для американского журнала The National Interest предположил, что Украине из-за серьезных проблем на фронте может потребоваться помощь НАТО.

Он признал, что в настоящий момент ситуация на фронте далека от патовой, однако допустил, что «вскоре может потребоваться новый уровень вмешательства» Североатлантического альянса, чтобы предотвратить поражение Вооруженных сил Украины. При этом Блэкберн отметил, что «остается только гадать, какие действия НАТО могло бы предпринять, чтобы помочь» Киеву.

Американский блогер и обозреватель Майрон Гейнс, в свою очередь, счел ошибкой вмешательство Вашингтона в конфликт на Украине. По его словам, вместо этого американским властям следовало бы сосредоточиться на проблемах в своей стране.

Он напомнил, что Украина входила в состав СССР, но многие люди этого не осознают. По мнению Гейнса, американцам будет легче понять, если сравнить события на Украине с теоретическим вторжением Китая в Мексику. Если бы это произошло, Вашингтон незамедлительно отправился бы в Мексику, «чтобы выгнать этих китайцев», отметил обозреватель. «По сути, именно так и произошло с русскими, Украиной и НАТО», — заявил он.

В октябре 2022 года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые выдавали себя за бывшего посла США в России Майкла Макфола, признался в подготовке контрнаступления на юге Украины вместе с США и Британией.