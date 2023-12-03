Зампред Совбеза Медведев похвалил главу Пентагона Остина за искренность

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев похвалил главу Пентагона Ллойда Остина за то, что тот назвал истинную причину помощи Киеву — развитие военно-промышленного комплекса США. Свой комментарий экс-президент России опубликовал в социальной сети X.

До этого Остин на Рейгановском форуме по национальной обороне в Калифорнии рассказал, что США проводят самую масштабную модернизацию оборонной промышленной базы за последние десятилетия, а также вполовину нарастили финансирование производства боеприпасов из-за высоких темпов расходования американских снарядов на Украине. Кроме того, глава Пентагона обратил внимание на то, что примерно 50 миллиардов долларов хотят направить на модернизацию оборонной промышленной базы.

«Министр обороны США Остин раскрыл военную тайну. Прямолинейный и простодушный человек, генерал без колебаний назвал причину участия США в конфликте между Россией и Украиной», — написал в своем посте Медведев.

Зампред Совбеза допустил, что от наращивания выпуска военных товаров получают прибыль близкие к администрации президента США Джо Байдена.

До этого российский политик уверял, что США и их союзники обладают значительным разрушительным потенциалом и будут и дальше «отравлять жизнь на планете».