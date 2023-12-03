Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:56, 3 декабря 2023Россия

Медведев похвалил главу Пентагона

Зампред Совбеза Медведев похвалил главу Пентагона Остина за искренность

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев похвалил главу Пентагона Ллойда Остина за то, что тот назвал истинную причину помощи Киеву — развитие военно-промышленного комплекса США. Свой комментарий экс-президент России опубликовал в социальной сети X.

До этого Остин на Рейгановском форуме по национальной обороне в Калифорнии рассказал, что США проводят самую масштабную модернизацию оборонной промышленной базы за последние десятилетия, а также вполовину нарастили финансирование производства боеприпасов из-за высоких темпов расходования американских снарядов на Украине. Кроме того, глава Пентагона обратил внимание на то, что примерно 50 миллиардов долларов хотят направить на модернизацию оборонной промышленной базы.

«Министр обороны США Остин раскрыл военную тайну. Прямолинейный и простодушный человек, генерал без колебаний назвал причину участия США в конфликте между Россией и Украиной», — написал в своем посте Медведев.

Зампред Совбеза допустил, что от наращивания выпуска военных товаров получают прибыль близкие к администрации президента США Джо Байдена.

До этого российский политик уверял, что США и их союзники обладают значительным разрушительным потенциалом и будут и дальше «отравлять жизнь на планете».

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы можем в эйфории лгать нашему народу» Мэр Киева заявил о патовой ситуации для Украины и усомнился в ее будущем

      Уехавшую в США певицу Орбакайте заметили посвежевшей на «Песне года»

      Сокуров объявил о завершении карьеры

      На Wildberries вновь сделали доставку товаров платной

      Арестович предложил разрешить противоречия на Украине «условным Майданом»

      Слуцкий заявил о скором признании Западом неизбежности поражения Зеленского

      В США предложили Украине смириться с потерей территорий

      ЦСКА победил «Ростов» в матче РПЛ

      Медведев похвалил главу Пентагона

      Началось расследование нападения с ножом на российского подростка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости