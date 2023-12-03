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07:18, 3 декабря 2023Мир

Раскрыты подробности нападения с ножом в Париже

Глава МВД Франции Дарманен: жертвами нападения в Париже стали туристы

Фото: Unsplash

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен рассказал, что в результате нападения с ножом в Париже пострадали двое туристов. Об этом передает Reuters.

Дарманен уточнил, что погибший в результате нападения в Париже был гражданином Германии. Он добавил, что при инциденте пострадали два человека, а не один, как сообщалось ранее.

Министр рассказал, что в 2016 году нападавшего осудили за планирование другого нападения, он также находился под надзором французских служб безопасности. Задержанный также сообщил полиции, что был «расстроен» текущей ситуацией в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что один человек погиб в Париже в результате нападения с ножом. Нападавший 1997 года рождения был привержен к радикальному исламизму, у него также диагностировали психические расстройства

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      Марина Совина
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