Раскрыты подробности нападения с ножом в Париже

Глава МВД Франции Дарманен: жертвами нападения в Париже стали туристы

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен рассказал, что в результате нападения с ножом в Париже пострадали двое туристов. Об этом передает Reuters.

Дарманен уточнил, что погибший в результате нападения в Париже был гражданином Германии. Он добавил, что при инциденте пострадали два человека, а не один, как сообщалось ранее.

Министр рассказал, что в 2016 году нападавшего осудили за планирование другого нападения, он также находился под надзором французских служб безопасности. Задержанный также сообщил полиции, что был «расстроен» текущей ситуацией в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что один человек погиб в Париже в результате нападения с ножом. Нападавший 1997 года рождения был привержен к радикальному исламизму, у него также диагностировали психические расстройства