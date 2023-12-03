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18:51, 3 декабря 2023Россия

Россиянин 15 часов бродил по лесу без обуви из-за сгоревшей машины

В Приморье лесничие спасли рыбака, 15 часов бродившего по лесу в одних носках

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Приморье рыбак в одних носках заблудился и 15 часов бродил по лесу в мороз после того, как его машина сгорела вместе с ботинками. Об этом РИА Новости рассказал директор Кавалеровского филиала краевого госучреждения «Примлес» Артем Колесник.

По его словам, мужчина отправился на рыбалку, но у него загорелся автомобиль, в котором остались ботинки и телефон. Он остался в одних носках и решил найти зимовье, но ночью заблудился. Ближайший населенный пункт был от него в 40 километрах.

По счастливой случайности рыбака встретили лесничие. Они заметили мужчину, когда он шел по покрытой снегом лесной дороге. К тому моменту он провел в лесу 15 часов.

Лесничие хотели отвезти мужчину в больницу, но тот попросился домой. На следующий день его все же осмотрели врачи и после оказания медпомощи отпустили.

Кавалеровский округ расположен на севере Приморского края, сейчас температура ночью держится в пределах от 12 до 18 градусов ниже нуля.

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      Любовь Ширижик
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