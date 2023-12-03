Fox News: Байден истощил стратегический запас нефти США до рекордного минимума

Стратегический запас нефти США упал до рекордного минимума за последние 30 лет. За год администрация президента США Джо Байдена потратила 40 процентов запасов. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил президент Ассоциации нефтегазовой промышленности США Тим Стюарт.

По его мнению, запасы тратятся, чтобы нынешняя администрация смогла благополучно пройти очередной электоральный цикл. Такой низкий уровень запасов президент Ассоциации нефтегазовой промышленности США назвал угрозой национальной безопасности страны.

Как рассказал Стюарт, пополнять запас придется тяжелой нефтью, в то время как в США в основном добывают легкую малосернистую, поэтому придется топливо экспортировать.