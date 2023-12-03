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22:18, 3 декабря 2023Мир

Украинские водители заблокировали проезд машин на польской дороге

Украинцы мешают польским водителям, разгуливая по трассе у границы

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские водители не дают проехать легковым автомобилям на польской дороге возле границы с Украиной. Об этом в X сообщил Рафал Меклер, польский бизнесмен, связанный с движением перевозчиков.

По его словам, дорогу блокируют в населенном пункте Ситанец недалеко от Замостья.

Стремление польских перевозчиков защитить рынок от украинских конкурентов в самой Польше называют транспортной войной. Сам Меклер ранее также говорил, что польские власти готовы отдать последнее Украине, нанося ущерб своей стране.

Ситуация на границе двух стран начала усугубляться в начале ноября, когда польские перевозчики стали блокировать автомобильные пункты пропуска, из-за этого возле них скопилось огромное количество украинского транспорта.

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      Марина Совина
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