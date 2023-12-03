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14:35, 3 декабря 2023Россия

В Дагестане школьницы жестоко избили сверстницу

В Махачкале две школьницы 16 и 17 лет жестоко избили сверстницу

Фото: МВД по Республике Дагестан

В дагестанской Махачкале две школьницы 16 и 17 лет жестоко избили сверстницу. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

До этого в соцсетях распространился видеоролик, на котором юные девушки издеваются над ровесницей. Они повалили ее на землю и стали бить руками и ногами. Школьница все время умоляла их прекратить издевательства и просила прощения.

Сотрудники правоохранительных органов рассказали, что обидчицы школьницы вместе с родителями были доставлены в участок. «Обе девушки, 16 и 17 лет, — жительницы Махачкалы. По имеющейся информации, инцидент, попавший на видео, не единственный», — отмечалось в сообщении МВД.

Одна из участниц допроса отметила, что потасовке предшествовал длительный конфликт. По ее словам, очередная ссора переросла в рукоприкладство. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних уже поставили школьниц на учет.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области 15-летнюю школьницу жестоко избили из-за занятых ею детских качелей.

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      Анна Щербакова
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