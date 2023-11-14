В российском регионе школьницу жестоко избили из-за занятых ею детских качелей

СК: в Ленобласти завели дело после избиения 15-летней девочки из-за качелей

В Ленобласти завели уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство группой лиц) после нападения и жестокого избиения 15-летней школьницей на детской площадке в деревне Яльгелево. Женщина и ее племянник, которые проявили агрессию по отношению к девочке, находились в состоянии наркотического опьянения, сообщает региональный СК в Telegram-канале.

«Следственным органом подозреваемый юноша задержан в порядке статьи 91 УПК РФ и допрашивается по обстоятельствам совершенного преступления. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — указано в сообщении. Уголовное дело завели в отношении задержанного 2004 года рождения и его тети 1982 года рождения.

В Следкоме узнали о происшествии из соцсетей. В Telegram-канале «Mash на Мойке» было опубликовано видео избиения школьницы. По информации источника, причиной конфликта стало то, что подросток заняла детские качели. После публикации кадров со сценами насилия прокуратура Ломоносовского района Ленобласти начала проверку.

Ранее стало известно, что петербурженка избила кастетом и облила перцовым спреем 87-летнего бывшего мужа. По предварительной информации, его доставили в больницу с химическим ожогом роговиц и черепно-мозговой травмой.