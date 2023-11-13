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08:15, 13 ноября 2023Россия

Петербурженка избила кастетом и облила перцовым спреем 87-летнего бывшего мужа

В Петербурге женщина избила кастетом и облила перцовкой 87-летнего экс-супруга

Фото: Peter Steffen / Global Look Press

В Санкт-Петербурге женщина избила кастетом, а затем — облила жидкостью из перцового баллона. Об этом стало известно 78.ru.

Конфликт женщины с бывшим супругом произошел в садоводстве «Славянка». Неизвестно, по какой причине россиянка напала на бывшего мужа. Предварительно, его доставили в больницу с химическим ожогом роговиц и черепно-мозговой травмой.

Обстоятельства происшествия выясняются. Других деталей о произошедшем пока не приводится.

Ранее в Нижнем Новгороде женщина переехала мужа на собственном автомобиле, а затем протаранила припаркованное авто. До наезда на мужа женщина его избила. У пострадавшего россиянина диагностировали травму лодыжки, он уже находится дома.

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      Анастасия Шейкина
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