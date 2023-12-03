В Германии предположили переход Украины под контроль России без помощи США

Депутат бундестага Хофрайтер: Украина без помощи США перешла бы под контроль РФ

Украина без помощи США перешла бы под контроль России. Это предположил глава комитета бундестага Германии по европейским делам Антон Хофрайтер в интервью Die Welt.

«Это правда, что без помощи США Киев сегодня, вероятно, оказался бы в руках России. В одиночку ЕС не смог бы этого сделать. Существует высокий риск того, что зимой на Украине будут происходить массовые отключения электроэнергии. Именно поэтому Запад не должен прекращать поставки систем противоракетной обороны и систем защиты от беспилотников», — сказал немецкий депутат.

Он добавил, что необходимо делать больше в вопросе помощи Украине, поскольку Россия имеет преимущество, так как российская военная экономика с начала года работает очень интенсивно.

Ранее стало известно, что Германия стремится сократить свой вклад в Европейский фонд мира (EPF) для военной помощи Украине. Указывается также, что поставка боевой техники должна полностью засчитываться в рамках определенных вкладов, согласованных странами-членами EPF.