Губернатор отреагировал на убийство школьника на остановке в Иркутске

Кобзев прокомментировал убийство 15-летнего мальчика в Иркутске

Губернатор Иркутский области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале отреагировал на убийство школьника на остановке в Иркутске.

Кобзев принес соболезнования близким погибшего, а также сообщил, что поручил председателю регионального правительства и областному уполномоченному по правам ребенка взять дело на контроль.

Убийство произошло в субботу, 2 декабря. Конфликт между двумя группами подростков закончился тем, что одного из них смертельно ранили ножом в шею. Как сообщили в прокуратуре, школьнику было нанесено не менее четырех ножевых ранений.

По делу задержаны шесть человек, они были допрошены следователями. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».