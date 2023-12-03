Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:56, 4 декабря 2023Россия

Губернатор отреагировал на убийство школьника на остановке в Иркутске

Кобзев прокомментировал убийство 15-летнего мальчика в Иркутске
Игорь Кобзев

Игорь Кобзев. Фото: Irkutsk Region Government/via Globallookpress.com

Губернатор Иркутский области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале отреагировал на убийство школьника на остановке в Иркутске.

Кобзев принес соболезнования близким погибшего, а также сообщил, что поручил председателю регионального правительства и областному уполномоченному по правам ребенка взять дело на контроль.

Убийство произошло в субботу, 2 декабря. Конфликт между двумя группами подростков закончился тем, что одного из них смертельно ранили ножом в шею. Как сообщили в прокуратуре, школьнику было нанесено не менее четырех ножевых ранений.

По делу задержаны шесть человек, они были допрошены следователями. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны захотело изменить требования к состоянию здоровья для службы. С какими болезнями не берут в армию?

      Мужчин предупредили об опасности отказа от мастурбации для здоровья

      Женщина назвала неожиданную причину любви к сексу с мужем с маленьким пенисом

      Обвиняемым по делу о надувных танках запросили по 5,5 лет лишения свободы

      Россиян захотели наказывать за ложные доносы на семью

      В США представили реактивный дрон-перехватчик с вертикальным взлетом

      Стоимость биткоина впервые за полтора года превысила 40 тысяч долларов

      Россиян призвали не мириться с необычным видом измены

      Губернатор отреагировал на убийство школьника на остановке в Иркутске

      В Австрии потребовали от Запада пойти ва-банк в вопросе Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости