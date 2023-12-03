15-летнего российского школьника ударили ножом в шею. На него напали после вопроса про район

В Иркутске возбудили уголовное дело после убийства 15-летнего подростка

В Иркутске 15-летнего российского школьника, ожидавшего автобус на остановке в компании одноклассников, убили ударом ножа в шею. Спасти его прибывшим на место медикам не удалось.

По словам очевидцев, которые вызвали бригаду скорой помощи, на юношу напала банда подростков.

Раскрыты подробности убийства школьника на остановке

Конфликт, о котором идет речь, произошел вечером в субботу, 2 декабря, на остановке общественного транспорта «Лисиха» в Октябрьском районе города. К мальчику и его друзьям подошла группа неизвестных в возрасте от 16 до 20 лет.

Молодые люди инициировали словесную перепалку, начав ее с вопроса: «С какого ты района?» Спор быстро перерос в драку, в результате 15-летнему россиянину нанесли ножевое ранение. Впоследствии участники банды скрылись с места потасовки, пострадавший скончался.

Мать школьника рассказала об обстоятельствах его гибели

43-летняя жительница Иркутска Дарья рассказала, что в тот вечер ее сын провожал девушку. До собственного дома ему предстояло добираться около 40 минут. На остановке он встретился с тремя друзьями и вызвал такси.

Он как проводил девушку, позвонил, мол, что вызвал машину. Я со спокойным сердцем ждала дома. А через 20 минут звонок от следователя: «Ваш сын мертв»... Дарья мать убитого школьника

Женщина уточнила, что, по ее информации, на школьника напала группа примерно из 15 человек, все они — несовершеннолетние, из городского микрорайона Ново-Ленино.

В свою очередь, друг погибшего добавил, что нападавшие начали заваливать группу друзей «вопросами про тюрьму». «Слово за слово, началась драка. Одному другу удалось сбежать, двоих избили, одного убили…» — сказал он.

СК возбудил уголовное дело по факту случившегося

В Иркутской области спустя менее чем сутки задержали двух участников конфликта, в результате которого погиб 15-летний подросток. Их нашли за 200 километров от областного центра.

В пресс-службе областной прокуратуры уточнили, что девятикласснику было нанесено не менее четырех ножевых ранений.

Полицейские доставили подозреваемых на допрос. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.