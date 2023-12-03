В Санкт-Петербурге задержали совращавшего школьниц на квартире педофила

Shot: в Петербурге задержали совращавшего девочек на квартире серийного педофила

Серийного педофила задержали в Санкт-Петербурге: с 2017 по 2023 год он успел совратить минимум трех девочек в возрасте до 16 лет у себя на квартире. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

Как выяснило издание, 26-летний мужчина знакомился со школьницами с разных аккаунтов в социальных сетях. Петербуржец заманивал несовершеннолетних к себе в гости под разными предлогами. В квартире он совращал девушек.

В полицию обратились три пострадавшие от его действий в возрасте 14, 15 и 16 лет.

На допросе мужчина во всем сознался. Следователи допустили, что он мог совершить противоправные действия сексуального характера в отношении других школьниц. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области мужчина изнасиловал 14-летнюю дочь, которая приехала к нему в гости на летние каникулы. Пострадавшая девочка долго не решалась рассказать о случившемся матери. Однако правда вскрылась. Мужчина так и не сознался в содеянном.