В США назвали преимущество российской РСЗО «Торнадо-С» перед HIMARS

Морпех США Берлетик: ракеты «Торнадо-С» превосходят американские HIMARS

Российские реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» превосходят свой американский аналог HIMARS. На это в своем блоге указал бывший морской пехотинец армии США Брайан Берлетик.

Он отметил, что управляемые ракеты «Торнадо-С» способны преодолеть большие расстояния.

Боеприпасы «Торнадо-С» калибра 300 миллиметров способны поражать цели на расстоянии до 120 километров. Пусковая установка «Торнадо-С» оснащена системой автоматизированного наведения, а используемые в РСЗО высокоточные снаряды получили спутниковую навигацию.