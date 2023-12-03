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22:49, 3 декабря 2023Интернет и СМИ

В США назвали преимущество российской РСЗО «Торнадо-С» перед HIMARS

Морпех США Берлетик: ракеты «Торнадо-С» превосходят американские HIMARS

Фото: РИА Новости

Российские реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» превосходят свой американский аналог HIMARS. На это в своем блоге указал бывший морской пехотинец армии США Брайан Берлетик.

Он отметил, что управляемые ракеты «Торнадо-С» способны преодолеть большие расстояния.

Боеприпасы «Торнадо-С» калибра 300 миллиметров способны поражать цели на расстоянии до 120 километров. Пусковая установка «Торнадо-С» оснащена системой автоматизированного наведения, а используемые в РСЗО высокоточные снаряды получили спутниковую навигацию.

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      Марина Совина
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