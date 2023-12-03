В ЦАХАЛ сообщили о ликвидации беспилотником пяти боевиков ХАМАС

ЦАХАЛ: беспилотник нанес удар по 5 террористам ХАМАС и ликвидировал их

Беспилотник Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанес удар по позициям боевиков палестинского радикального движения ХАМАС и «ликвидировал пять террористов». Об этом говорится в заявлении израильской армии в Telegram-канале.

«Ночью истребители и вертолеты Израиля нанесли удары по террористическим объектам в секторе Газа, включая шахты туннелей, командные центры и склады оружия. Кроме того, под руководством наземных войск беспилотник нанес удар по пяти террористам ХАМАС и уничтожил их», — сообщили в ЦАХАЛ.

Кроме того, за последние сутки военно-морские силы ЦАХАЛ нанесли удары по террористическим объектам ХАМАС и оказали помощь сухопутным войскам израильской армии в ходе их операции в секторе Газа.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ возобновляет боевые действия в полную силу после нарушения палестинским движением соглашения о прекращении огня. Известно, что приказ возобновить огонь был отдан после того, как ХАМАС отказалось освободить 15 женщин и 2 детей в рамках соглашения о перемирии.