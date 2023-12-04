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09:17, 4 декабря 2023Силовые структуры

Администратор компьютерного клуба изнасиловал двух несовершеннолетних россиянок

В Уфе администратор компьютерного клуба изнасиловал двух девочек-подростков

Фото: IMAGO / Rüdiger Wölk / Globallookpress.com

В Уфе 18-летнего администратора компьютерного клуба заподозрили в изнасиловании 13-летней и 15-летней девочек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, потерпевшие иногда приходили в компьютерный клуб на улице Космонавтов. Там 1 июня молодой человек надругался над семиклассницей. Через несколько дней он изнасиловал вторую пострадавшую.

Отмечается, что девочки не были знакомы. Сейчас сотрудника клуба задержали и поместили в СИЗО. Следствие проверяет его на причастность к аналогичным преступлениям.

Ранее стало известно, что житель Костромы домогался маленькой дочери сожительницы и получил 15 лет колонии.

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      Екатерина Кашурникова
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