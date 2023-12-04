Известный российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев объяснил нежелание появляться на телевидении тем, что ему хватает той публичности, которую он получает от своей обычной деятельности. Об этом он рассказал в интервью предпринимателю Александру Пименову, ролик вышел на YouTube.

«То, как я трачу энергию в публичном пространстве, закрывает все мои витамины тщеславия, внимания и вот этого всего. Поэтому мне неинтересно ходить на телевизор», — заявил Лебедев.

Блогер также указал, что его публичный образ сильно отличается от того, какой он в повседневной жизни. По словам Лебедева, это «совершенно разные роли». «В жизни я очень много общаюсь с людьми, я никогда не перестаю строить новые связи», — также добавил он.

Ранее Лебедев раскрыл пять главных принципов, которых он придерживается в жизни. В частности, дизайнер подчеркнул, что считает семью и детей самым важным в жизни. Кроме того, он заявил, что нужно быть гуманистом.