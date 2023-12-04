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21:38, 4 декабря 2023Из жизни

Саперы взорвали служившую игрушкой детям и украшавшую сад пенсионеров бомбу

В Великобритании пенсионеры прожили 74 года с опасной бомбой XIX века в саду

Фото: Ian Hodgson / Reuters

Пенсионеры из Великобритании узнали, что украшавшая их сад бомба опасна. Об этом сообщает Sky News.

Жители городка Милфорд Хавен, графство Пемброкшир, 41 год прожили с неразорвавшейся бомбой XIX века в саду. 77-летний Джеффри Эдвардс и его жена Шиан использовали боеприпас как декоративный элемент и даже покрасили его в один цвет с оконными рамами. Когда они въехали в дом в 1982 году, судовая бомба уже была там; более того, предыдущие владельцы сообщили мужчине, что она пролежала в этом месте больше века. По воспоминаниям самого Эдвардса, который прожил на одной улице почти всю жизнь, детьми они играли рядом с бомбой, тыкали в нее палками и бросали камни. И он, и остальные полагали, что служившая им игрушкой бомба — просто пустышка, которую использовали во время учений перед Первой мировой войной.

Однако оказалось, что в ней по-прежнему сохранился боевой заряд. Узнав о бомбе, к Эдвардсам 29 ноября явилась полиция и предупредила, что Министерству обороны придется проинспектировать боеприпас. Эдвардсов также предупредили, что к ним прибудет группа саперов и из-за угрозы взрыва улицу могут эвакуировать.

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«Той ночью мы не сомкнули глаз. Мы прожили в этом доме 41 год, наблюдали бомбу все эти годы, и я сказал саперам: "Если вы эвакуируете улицу, мы с женой никуда не пойдем — мы останемся здесь"», — сказал пенсионер журналистам. Причиной такого решения для Эдвардсов стал страх потерять жилье и все имущество. «Мы уйдем из этого мира вместе с нашим домом и всем, что в нем есть», — заявил военным Джеффри Эдвардс.

К радости мужчины, саперы пришли к выводу, что заряд боеприпаса незначителен и его можно перемещать без необходимости эвакуировать жителей. Бомбу перевезли в заброшенный карьер и совершили контролируемый подрыв. Она распалась на две части, и дальнейший анализ подтвердил, что бомба стояла на вооружении одного из британских военных кораблей между 1880 и 1890 годами.

Эдвард выразил надежду, что части бомбы попадут в музей и сентиментально отметил, что распрощаться с ней было «как сказать до свидания старому другу». Пара уже поставила в лунку, где стоял опасный артефакт цветочный горшок.

Ранее сообщалось, что В Польше кладоискатель нашел редкие средневековые монеты возрастом в тысячу лет. Краевед Яцек Дроздовски обнаружил 13 серебряных денариев при помощи металлоискателя.

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