Кладоискатель нашел 13 редких серебряных монет возрастом в тысячу лет

В Польше краевед нашел при помощи металлоискателя 13 серебряных денариев XI века

В Польше кладоискатель из Варминьско-Мазурского воеводства нашел редкие средневековые монеты возрастом в тысячу лет. Об этом сообщает Nauka w Polsce.

Краевед Яцек Дроздовски обнаружил 13 серебряных денариев при помощи металлоискателя рядом с городом Илава. Находка была сразу же передана в музей города Оструда. Специалисты установили, что кладоискатель наткнулся на денарии XI века и фрагмент брактеата, отчеканенного в правление князя Самбора I в XIII веке.

«Монеты находились на холме, на глубине около 15 сантиметров. Такая находка в наших краях — большая редкость. Я, конечно же, очень рад и горд», — заявил Дроздовски.

Специалист музея Лукаш Щепаньский рассказал, что, хотя находка и редкая, она хорошо вписывается в представление ученых об истории края. На этой территории в XI-XII веках существовала сеть прусских поселений, жители которых могли использовать денарии в торговле.

Денарий — изначально древнеримская монета, которую начали чеканить в III веке до нашей эры. После распада Римской империи в V веке нашей эры, многие правители так называемых варварских королевств начали чеканить свои денарии, беря за основу римские, греческие и византийские монеты.

Ранее недалеко от польского города Щецин была найдена загадочная банка с золотом. На глубине 15-20 сантиметров кладоискатели обнаружили ржавую банку, в которой лежали 70 золотых монет.

