«Динамо» обыграло «Рубин» в матче РПЛ

«Динамо» победило «Рубин» со счетом 1:0 в матче РПЛ

Московское «Динамо» одержало победу над казанским «Рубином» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 25-й минуте забил нападающий Константин Тюкавин.

Таким образом, после 17 матчей «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. «Рубин» располагается на восьмом месте, имея в активе 25 очков. Лидирует «Краснодар» с 35 очками.

В следующем туре «Динамо» на выезде сыграет с воронежским «Факелом», а «Рубин» — с калининградской «Балтикой». Обе встречи пройдут 10 декабря.