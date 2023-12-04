Губернатор назвал причину жесткой посадки вертолета Ми-2 на Ставрополье

Губернатор Владимиров назвал отказ двигателя причиной жесткой посадки Ми-2

Причиной жесткой посадки вертолета Ми-2 в Ставропольском крае, предварительно, стал отказ одного из двигателей. Об этом заявил губернатор российского региона Владимир Владимиров в Telegram-канале.

«Борт принадлежит коммерческой компании, он совершал облет нефтепровода. В вертолете находились два человека, по оперативной информации они не пострадали», — добавил глава региона.

По его данным, вертолет совершил аварийную посадку на территории Георгиевского округа у станицы Незлобной. На месте случившегося работают экстренные службы, отчитался Владимиров.

Об аварийной посадке Ми-2 на Ставрополье стало известно в понедельник, 4 декабря. Сообщалось, что у вертолета возникли технические неполадки, когда он совершал плановый облет нефтепровода. При жесткой посадке Ми-2 завалился на бок и получил повреждения.