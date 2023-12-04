Вертолет Ми-2 совершил аварийную посадку в российском регионе

На Ставрополье совершил аварийную посадку вертолет Ми-2, никто не пострадал

Вертолет Ми-2 совершил аварийную посадку в Ставропольском крае. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По его данным, у вертолета возникли технические неполадки, когда он совершал плановый облет нефтепровода. На борту Ми-2 находились два пилота.

Командир вертолета принял решение садиться. При жесткой посадке Ми-2 завалился на бок и получил повреждения. Какие конкретно — не сообщается. Два человека, которые находились на борту вертолета, не пострадали.

В ноябре самолет Ан-2 пропал на Чукотке во время пурги. Борт выполнял рейс Певек — Полярный и совершил жесткую посадку, на нем находился руководитель артели золотодобытчиков. На появившихся в сети кадрах с места жесткой посадки воздушного судна виден разбившийся самолет, который получил большое число повреждений.