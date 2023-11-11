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12:22, 11 ноября 2023Россия

Опубликовано видео с места жесткой посадки Ан-2 на Чукотке

Появились кадры с места жесткой посадки попавшего в пургу Ан-2 на Чукотке

В сети появились кадры с места жесткой посадки самолета Ан-2 на Чукотке, который попал в пургу. Их публикует Telegram-канал «112».

На кадрах один из пассажиров кукурузника показывает себя и говорит: «Я Петреченко Олег, это Володя, мы разбились на кукурузнике». Автор видеозаписи показывает разбившейся самолет, который получил большое число повреждений, и добавляет, что внутри Ан-2 еще находится летчик.

Самолет Ан-2 пропал на Чукотке во время пурги днем ранее, 10 ноября. Борт выполнял рейс Певек — Полярный, на нем находился руководитель артели золотодобытчиков.

Как сообщил губернатор Чукотки Владислав Кузнецов, двоих пострадавших, летевших на Ан-2, удалось спасти. Ожидается транспортировка в артель Полярный третьего пострадавшего, добавил глава региона, подчеркнув, что санитарный рейс вылетит при первой же возможности.

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      Анастасия Шейкина
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