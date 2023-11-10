Двоих пострадавших с пропавшего Ан-2 на Чукотке удалось спасти

Губернатор Чукотки Кузнецов сообщил о спасении двух людей с пропавшего Ан-2

Двоих пострадавших, летевших на пропавшем в пурге самолете Ан-2, удалось спасти. Об этом заявил губернатор Чукотки Владислав Кузнецов в своем Telegram-канале.

«Двое пострадавших в результате авиапроисшествия доставлены на базу артели Шахтерский. Им оказывается первичная медицинская помощь при содействии специалистов окружной больницы», — пояснил он.

На данный момент, добавил губернатор, ожидается транспортировка в артель Полярный третьего пострадавшего. Санитарный рейс вылетит при первой же возможности, отметил он.

О пропаже Ан-2 на Чукотке стало известно утром 10 ноября. По информации источника РЕН ТВ, воздушное судно выполняло рейс Певек — Полярный. Позднее выяснилось, что на борту пропавшего на Чукотке Ан-2 был руководитель артели золотодобытчиков.

Затем Кузнецов сообщил, что воздушное судно удалось найти, пассажир и члены экипажа оказались живы.