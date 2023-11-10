Спасатели нашли пропавший в пурге самолет Ан-2 и выживших людей

Губернатор Чукотки: пропавший Ан-2 удалось найти, пассажир и члены экипажа живы

Пропавший в пурге самолет Ан-2 на Чукотке удалось найти, пассажир и члены экипажа живы. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Владислав Кузнецов.

Он пояснил, что люди получили ранения различной степени тяжести. По словам Кузнецова, капитан воздушного судна пешком отправился на поиск места связи.

«В настоящее время за капитаном воздушного судна выдвинулась поисковая группа. Пока все пострадавшие будут транспортированы в артель Шахтерский», — добавил губернатор Чукотки.

Глава региона отметил, что если погода наладится, будет организован санрейс.

До этого выяснилось, что на борту пропавшего на Чукотке Ан-2 был руководитель артели золотодобытчиков. Также предполагалось, что самолет мог аварийно сесть в 16 километрах от поселка Полярный.

О пропаже Ан-2 на Чукотке стало известно утром 10 ноября. По информации источника РЕН ТВ, воздушное судно выполняло рейс Певек — Полярный.