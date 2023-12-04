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16:05, 4 декабря 2023Бывший СССР

Литовским военным предложили запретить выезжать в Россию, Белоруссию и Китай

МО Литвы предложило запретить военным выезжать в Россию, Белоруссию и Китай

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Министерство обороны (МО) Литвы подготовило список стран, куда предлагается запретить выезд военным в свободное от службы время. Об этом сообщает LRT.

Так, в список недружественных стран предложили включить Россию, Белоруссию, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизию, Туркмению, Армению, Азербайджан, Грузию, Южную Осетию, Абхазию, Китай, Молдавию и Приднестровье.

Согласно постановлению, военнослужащие также не смогут выезжать в страны, которые МИД республики рекомендует не посещать или немедленно покинуть. Кроме того, документ должен определить, в каких случаях гражданам, служащим в армии, может быть выдано разрешение на посещение этих государств. Предполагается, что поправки вступят в силу с января 2024 года.

Ранее в сейме Литвы предложили запретить выдачу вида на жительство большинству белорусов. При этом поправки предусматривают возможность выдачи виз по гуманитарным соображениям «людям, спасающимся от преследований и репрессий со стороны режимов».

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      Александр Курбатов
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