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00:11, 4 декабря 2023Россия

В Москве загорелся завод специализированных автомобилей

Shot: в Москве на заводе специализированных автомобилей начался сильный пожар
СюжетПожар в Москве:

Кадр: Telegram-канал Shot

На заводе специализированных автомобилей в Москве начался сильный пожар. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Огонь в трехэтажном здании на северо-востоке столицы распространился на площади в тысячу квадратных метров и продолжает расширяться. Сейчас пожарные пытаются локализовать возгорание.

Информации о пострадавших нет.

Московский завод специализированных автомобилей (ООО «МЗСА») — многопрофильное предприятие, которое занимается разработкой и производством спецмашин, медицинских комплексов, оборудования противопожарной безопасности и является одним из ведущих производителей прицепной техники в России.

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      Марина Совина
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