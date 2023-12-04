В Москве загорелся завод специализированных автомобилей

Shot: в Москве на заводе специализированных автомобилей начался сильный пожар

На заводе специализированных автомобилей в Москве начался сильный пожар. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Огонь в трехэтажном здании на северо-востоке столицы распространился на площади в тысячу квадратных метров и продолжает расширяться. Сейчас пожарные пытаются локализовать возгорание.

Информации о пострадавших нет.

Московский завод специализированных автомобилей (ООО «МЗСА») — многопрофильное предприятие, которое занимается разработкой и производством спецмашин, медицинских комплексов, оборудования противопожарной безопасности и является одним из ведущих производителей прицепной техники в России.