В Москве загорелся завод специализированных автомобилей
Shot: в Москве на заводе специализированных автомобилей начался сильный пожарСюжетПожар в Москве:
На заводе специализированных автомобилей в Москве начался сильный пожар. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Огонь в трехэтажном здании на северо-востоке столицы распространился на площади в тысячу квадратных метров и продолжает расширяться. Сейчас пожарные пытаются локализовать возгорание.
Информации о пострадавших нет.
Московский завод специализированных автомобилей (ООО «МЗСА») — многопрофильное предприятие, которое занимается разработкой и производством спецмашин, медицинских комплексов, оборудования противопожарной безопасности и является одним из ведущих производителей прицепной техники в России.