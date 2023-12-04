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11:57, 4 декабря 2023Россия

Названо число выписанных в России штрафов за неоплату проезда по платным дорогам

«Ъ»: в РФ выписали свыше миллиона штрафов за неоплату проезда по платным дорогам

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

С начала 2023 года Ространснадзор выписал свыше миллиона штрафов за неоплату проезда по платным дорогам. Об этом в понедельник, 4 декабря, пишет газета «Коммерсантъ».

Отмечается, что больше всего случаев неоплаты проезда произошло на магистралях с безбарьерным проездом и системой «Свободный поток». На таких дорогах оплата списывается непосредственно с банковского счета владельца машины.

Уточняется, что 963,5 тысячи штрафов касались неоплаты проезда по федеральной трассе М-12 и Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) в Московской области. При этом 327,6 тысячи решений из этого числа были отменены, так как автомобилисты погасили свои долги в течение 20 суток.

Кроме того, в 2023 году было вынесено более 334 тысяч досудебных претензий, из которых граждане добровольно оплатили 252 тысячи. 45 тысяч исковых требований по поводу неоплаты проезде по платным дорогам были переданы в суд. Из них уже удовлетворили 15 тысяч, а также передали судебным приставам свыше четырех тысяч решений для принудительного взыскания задолженности.

В сентябре президент России Владимир Путин принял участие в открытии нового участка трассы М-12 от Москвы до Казани. Общая протяженность участка составляет 415 километров. Благодаря новой дороге время в пути сократилось до 6,5 часа — таким образом водители экономят более пяти часов.

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      Игорь Дмитров
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